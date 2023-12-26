Операція "призовник": юрист попередив про хитру схему поліції для "законної" перевірки документів

Що це за операція "призовник"

"Правоохоронці у своїй діяльності використовують різні типові операції: "Перехоплення", "Заручник", "Хвиля", "Грім", "Сирена". Останню, до речі, під копірку почали використовувати ТЦК. Уводиться цей план за наказом начальника поліції та охоплює типовий набір оперативних заходів, які проводять в районі чи області", - пояснює юрист.

За його словами, оперативний план "Перехоплення" вводиться при викраденні авто, розшуку авто, на якому переховуються злочинці або для затримання водія, який скоїв ДТП.

"Після введення в дію такого плану, правоохоронці, як вони вважать, мають право на перевірку документів, зупинку транспорту, поверхневого огляду авто чи громадян і т. п." - каже Сімутін.

Чи законно проводити такі операції

"Відповідно до ст. 31 ЗУ "Про Національну поліцію", поліцейські можуть проводити превентивні заходи, в тому числі ті, про які зазначив. Але якщо подивитися на це глибше, то введення всіх цих планів регламентується лише інструкціями та викликає багато питань", - заявляє адвокат.

За його словами, при введенні таких планів виникає начебто законна підстава для перевірки документів, що і відповідає цілі красномовної назви плану "Призовник": виявлення осіб, що ухиляються від призову.

"Такого плану не існує. Проте в кожному районі чи області начальник поліції може видати наказ про проведення профілактичних заходів, під час яких і проводиться так зване відпрацювання з виявлення осіб, які ухиляються від призову. І всі ці заходи цілком можуть назвати як заманеться, хоч би й "призовник", - наголошує Сімутін.

Тобто мова йде не про план, а про відпрацювання, під час проведення якого в поліції відсутні повноваження на перевірку документів, осіб, автомобілів і т. п.



