UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціни на мобільний зв'язок в Україні зростуть: коли і на скільки

В Україні підвищать популярні тарифи мобільного зв’язку (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Два з трьох найбільших мобільних операторів в Україні, а саме "Vodafone" та "Київстар" планують підняти тарифи на свої послуги. Важливо відзначити, що "Київстар" став жертвою хакерської атаки у грудні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайти цих мобільних операторів.

На скільки підвищують тарифи

Так, з 22 лютого у Vodafone підвищать тарифи.

"У зв'язку із зростанням витрат на підтримку та відновлення мережі, необхідно внести зміни до вартості тарифів з 22.02.24. Одночасно буде збільшено обсяг інтернет-трафіку", - повідомили представники компанії.

Так, вартість пакету SuperNet Pro збільшиться на 35 гривень щомісяця, що становить зростання з поточних 245 грн до нових 280 грн. У той же час обсяг інтернет-трафіку збільшиться з 30 до 40 гігабайт.

Вартість пакету SuperNet Turbo 2019 підвищиться на 30 гривень з поточних 170 грн, досягаючи нових 200 грн. Також обсяг інтернет-трафіку на максимальній швидкості зросте на 10 гігабайт, починаючи з 22 лютого і становитиме 50 гігабайт.

Тарифний план Light+ подорожчає з 125 гривень за кожні 4 тижні до 145 гривень на місяць. При цьому об'єм інтернет-трафіку збільшиться на 5 гігабайт, становлячи тепер 10 гігабайт.

Вартість пакету SuperNet Start 2019 збільшиться на 25 гривень на місяць, до 195 гривень. Абоненти отримають додатково 4 гігабайти інтернет-трафіку, що підвищить його обсяг до 18 гігабайт.

Ціна за тарифним планом SuperNet Start зросте на 25 гривень щомісяця, піднімаючись з поточних 175 гривень до 200 гривень. Тим часом обсяг інтернет-трафіку збільшиться з 15 до 20 гігабайт.

Тарифний план SuperNet Unlim подорожчає на 50 гривень, зростаючи з поточних 360 гривень до 410 гривень на місяць. За цю ціну обсяг інтернет-трафіку на максимальній швидкості зросте на 20 гігабайт, починаючи з 22 лютого і становлячи 80 гігабайт.

Київстар

Цей оператор мобільного зв'язку вніс зміни до тарифів для корпоративних клієнтів, починаючи з 1 лютого. Зокрема, тарифи на розсилку Viber-повідомлень були переглянуті для корпоративних клієнтів, що використовують цей сервіс у комерційних цілях.

Клієнти можуть отримати детальну інформацію, звернувшись до свого персонального менеджера "Київстар" або зателефонувавши за номером 0800 303 466.

Зміни в тарифах були внесені з ряду причин, зокрема: врахування економічних та ринкових умов і мета розширення можливостей сервісів.

Також українцям продовжили безкоштовний роумінг в країнах Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
мобільний трафікТарифи