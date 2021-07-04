Опасные сообщения от банка: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

1. Не сохраняйте смс-сообщения от банков. Если вирус попадет в смартфон, то сразу получит доступ к таким сообщениям. Лучше удаляйте их сразу после прочтения.

2. Отключите мобильный банк (перевод денег через смс). Используйте для такой операции приложение и веб-версию банка, где в смс приходит код.

3. Придерживайтесь правила "двух устройств". Если нет возможности или желания ставить приложение, то используйте правило "двух устройств" – на одном (компьютер) используйте онлайн-банк, а на телефон получайте смс. Это снизит до 0 риск перехвата.

4. Получать коды в смс лучше всего на старенький кнопочный телефонный аппарат, у которого нет доступа к интернету. Это 100% способ защиты.

5. Все сообщения из банка предназначены лично вам и никакие службы безопасности банка не могут их спрашивать. Помните! Все коды используют для проверки операций и если злоумышленник их получит, то сможет снять деньги с вашей карты, взять кредит на ваше имя и наделать много убытков.

Важно!