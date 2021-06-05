Опасное течение: на популярном украинском курорте отца с детьми унесло в открытое море

На курорте Арабатская стрелка мужчину с детьми на надувном резиновом матраце унесло в открытое Азовское море из-за сильного течения, и отдыхающее оказались в опасном положении. Трагедии удалось избежать благодаря очевидцам, которые увидели ситуацию и подняли тревогу.
Об этом 5 июня передает издание Kherson.net.ua.
Люди обратились к правоохранителям, и вместе с полицейскими спустили на воду моторный катер, чтобы спасти "мореплавателей" в беде.
По словам начальника Генического райотдела Нацполиции, полковника Сергея Балуты, мужчину с детьми догнали, когда те уже находились в более километра от берега, в открытом море. Всех благополучно подняли на борт и вернули на пляж целыми и невредимыми.
Также он добавил, что правоохранители вызвали спасателей, но решили не дожидаться их, а справиться собственными силами.
"Ведь дорога была каждая минута, и промедление могло стоить кому-то из детей жизни", - отметил полковник.
Спасенными оказались житель Львова с 11-летним сыном и 5-летней дочерью, которые прибыли на Арабатскую стрелку на местную базу отдыха.
Выяснилось, что матрац, на котором они отправились плавать, понесло далеко в море из-за сильного течения на мелководье, чего не ожидали отдыхающие.
Когда всех доставили на берег, для детей вызвали бригаду "скорой". Медики после осмотра диагностировали у мальчика и девочки признаки переохлаждения, и доставили в больницу.
Балута призвал всех отдыхающих быть осторожнее и не переоценивать собственные силы, а также напомнил, что аналогичные происшествия с "заблудшими" в море людьми на матрасах и резиновых кругах на курорте Арабатская стрелка случаются каждое лето.
"И далеко не всегда курортников удается найти живыми", - подчеркнул он.
Напомним, что на днях на Бердянской косе прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море. И после инцидента медики объяснили, что нужно знать в подобных ситуациях.
Ранее мы писали о том, что опасное явление в Азовском море - отбойное течение - может погубить даже опытных пловцов.