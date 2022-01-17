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Опасное полнолуние в январе 2022: что категорически запрещено делать в этот день

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Понедельник 17 января 2022 20:01
Опасное полнолуние в январе 2022: что категорически запрещено делать в этот день Что категорически нельзя делать в полнолуние 18 января (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полнолуние в январе называется "волчьим" и в 2022 году оно произойдет в канун крещенского Сочельника, 18 января. Еще такое полнолуние называли Суровой Луной или Тяжелой.

Почему январское полнолуние может быть опасным и что категорически нельзя делать в этот день – читайте в материале ниже.

Январское "волчье" полнолуние наступит в ночь с 17 на 18 января, в 01:51 по киевскому времени.

Опасности январского полнолуния

Астрологи предупреждают, что в этот день может увеличиться количество аварий на дорогах, а люди будут более агрессивны, импульсивны и склонны к конфликтам.

Стоит быть осторожнее в высказываниях, внимательнее за рулем и отложить на время выяснение отношений. Одно неосторожное слово может привести к полному разрыву отношений, а неверное движение – к ДТП.

Также в ближайшие сутки возможна сверхчувствительность к алкоголю, повышение аппетита, бессонница.

Люди будут склонны совершать необдуманные и импульсивные поступки, совершать ненужные покупки или обманываться в восприятии ситуаций.

Этот полнолуние произойдет в знаке Льва, а это может добавить гордости и слепой самоуверенности. Также стоит внимательно читать любые бумаги перед подписанием.

Что нельзя делать в полнолуние

  • Не стоит начинать новые проекты или новые отношения
  • Нельзя проводить операции с крупными суммами денег
  • Стоит отложить дальние поездки
  • Не стоит злоупотреблять алкоголем
  • Нельзя проявлять агрессию, выяснять отношения и провоцировать конфликты
  • Нужно избегать большого скопления людей
  • Нельзя допускать апатию и печальные и депрессивные мысли
  • Нежелательно проводить хирургические и косметологические манипуляции

Напомним, ранее мы писали о том, как время рождения может влиять на характер человека.

А также рассказывали о том, кому период ретроградного Меркурия точно принесет удачу.

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