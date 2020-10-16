Опасно ли долго носить маску: Ляшко рассказал о новых исследованиях и развеял фейки

Виктор Ляшко рассказал о масках во время пандемии (коллаж РБК-Украина)

Виктор Ляшко сделал важное заявление о ношении масков во время пандемии

Медицинские маски не имеют негативных последствий для здоровья человека и не представляют угрозы для кожи даже при длительном ношении. В Минздраве Украины подобные сообщения в сети назвали фейком, причем опасным в условиях пандемии из-за COVID-19.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 16 октября в ходе онлайн-брифинга подчеркнул, что маски являются необходимым средством для защиты человека от вируса. Об этом передали в пресс-службе Минздрава в Facebook.

Также он отметил, что эффективность ношение средств индивидуальной защиты доказана многочисленными исследованиями и призвал не верить слухам.

Так, ложная информация о масках, которую массово разгоняют в интернете, на практике приводит к еще большему заражению доверчивых людей коронавирусом.

Ляшко подчеркнул, что сертифицированные медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Их используют медики во всем мире.

Кроме того, санитарный врач отметил результаты исследований, которые подтвердили отсутствие негативных последствий для здоровья от ношения маски даже у людей с хроническими заболеваниями легких. А жалобы на отдышку или недостаток воздуха "списал" только лишь на "субъективное ощущение", ведь на самом деле показатели насыщенности крови кислородом не меняются.

Как рассказал заместитель министра, исследования также показали, что маска не только уменьшает количество вирусов, которое выделяет больной COVID-19, но и позволяет защитить от проникновения вируса в организм человека, который носит маску.

"Как показали последние исследования, тяжесть течения коронавирусной болезни среди прочего зависит и от количества вируса, который при контакте проникает в организм. Чем меньше вируса, тем больше вероятность, что болезнь будет протекать легче", - заявил Ляшко.

Ранее косметологи объяснили, как избавиться от "максне" во время пандемии из-за коронавируса. Речь идет про высыпания, воспаления, угри и раздражения, которые вызваны длительным ношением маски.

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