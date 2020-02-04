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Опаснее, чем думали: появились пугающие данные о вирусе из Китая

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 15:22
Опаснее, чем думали: появились пугающие данные о вирусе из Китая
Вирус из Китая (коллаж: РБК-Украина)

Вирус из Китая оказался более опасным, чем думали ученые

Коронавирус из Китая оказался опаснее, чем предполагалось - после болезни не вырабатывается иммунитет. Пока ученые продолжают исследовать новый штамм 2019-nCoV, на 4 февраля официально сообщается о заражении 20 630 человек из 23 стран. От вирусной пневмонии умерло 427 человек, 636 - выздоровели.

Исследователи пришли к выводу, что человек, перенесший опасный коронавирус из Уханя после выздоровления может заразиться повторно. Эту информацию подтвердил Госкомитет Китая по делам здравоохранения.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV, как эпидемию со многочисленными очагами, а не как пандемию.

Чем опасно отсутствие иммунитета от коронавируса

Так, человек, перенесший какой-либо штамм гриппа, уже не заразится этим вирусом. А вероятность заболеть ветрянкой или корью остается на всю жизнь, хоть и очень низкая.

Коронавирус же опасен сам по себе, а заболеть им повторно еще страшнее. Заболевший страдает от лихорадки с высокой температурой, появляется кашель, трудно дышать. Борьба с вирусом длится около недели, что сильно выматывает организм.

Симптомы коронавируса, группы риска, как уберечься

Главными симптомами является лихорадка, повышенная температура и утрудненное дыхание. При этом ЖКТ симптомы (тошнота, рвота, диарея) отсутствуют.

В группе риска коронавируса пожилые люди с ослабленным из-за других болезней организмом (болезни сердца, диабет, перенесенный недавно инсульт и т. д.).

Чтобы защититься от инфекций, медики советуют:

  • тщательно мыть руки с мылом (не менее 20 секунд),
  • не касаться грязными руками рта, носа, глаз,
  • избегать тесных контактов с людьми с симптомами ОРВИ.
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