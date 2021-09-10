Опасная детская колбаса: что продают украинцам под видом продукта высшего сорта

Всеми любимую "Детскую" колбасу в качестве эксперимента отнести в лабораторию на анализ. Специалисты в ней обнаружили большой процент сои.

Так, колбасу проверяли по трем показателям:

ДНК сои;

массовая доля белка;

крахмал.

Как известно, "Детская" колбаса должна содержать в своем составе мясные сырья – свинины и говядины. Там не должно быть никакого мяса, крахмала и сои. Интересно, что на упаковке изделий наличие этих составляющих производители не указали.

Что обнаружили

Так, в обоих образцах колбасы специалисты обнаружили ДНК сои, которая является пищевым аллергеном. В первом - массовая доля белка составляла 11,07% при норме 12%, не менее.

По словам заведующего научно-исследовательского отдела биохимических и молекулярных пищевых исследований пищевых продуктов, кормов и воды Ольги Гайдей, крахмала обнаружили 1,8%, что не допускается в "Детской" колбасе.

Кроме того, в другом образце массовая доля белка составляла 12,26%, а массовую долю крахмала - 0,5%

Поэтому соответствующие образцы колбасы не высшего сорта, тем более это не "Детская". Ведь там есть вещества, как крахмал и соя – которых быть не может. За обман на маркировке производителям фальсификата грозит штраф от 80 до 120 тысяч гривен.

Также колбаса может "пострадать" и во время хранения. К примеру, в одной из точек розничной торговли можно увидеть плесень, отсутствие холодильников, дат производства и странные вещества внутри вакуумной упаковки с колбасой.