Опалення увімкнули, а батареї холодні: чому так буває та що робити

Проблеми з тиском теплоносія

Однією з найчастіших причин холодних батарей є недостатній тиск у системі опалення. Оптимальний тиск для циркуляції води в батареях зазвичай становить 1,5-2 бари, але якщо воно падає нижче 1 бар, опалення не буде ефективно прогрівати радіатори, особливо на верхніх поверхах.

Іноді проблема виникає через засмічення труб або стояка, яке може утворитися, якщо труби не відповідають проєктним стандартам або зазнали корозії. У таких випадках потрібно втручання фахівців для прочищення стояка або ремонту трубопроводу, оскільки самостійне усунення проблеми може виявитися трудомістким та ризикованим.

Повітряні пробки в системі

Повітряні пробки - одна з найпоширеніших причин недостатнього прогріву батарей. Повітря може накопичуватися в радіаторах, блокуючи рух води та знижуючи ефективність обігріву. Ознаки такої батареї включають нерівномірне нагрівання, коли верх батареї холодний, а низ теплий, а також характерні звуки "булькання".

Сучасні батареї оснащені відвідниками повітря, за допомогою яких можна легко видалити зайве повітря. Достатньо повернути клапан (використовуючи викрутку або спеціальний ключ) і випустити повітря до появи цівки води, підставивши для неї глибоку посудину.

Іноді батареї залишаються холодними навіть після увімкнення опалення (фото: Freepik.com)

Несправності з циркуляцією води

Якщо проблема не в тиску або в повітрі, можливо, причина в порушенні циркуляції теплоносія через несправну помпу. Якщо помпа не перекачує воду належним чином, радіатори залишаться холодними, попри наявність гарячої води в системі.

Ще одна причина слабкої циркуляції - це засмічення труб, через яке вода не може вільно проходити по системі опалення. У цьому випадку потрібно провести діагностику системи та, при необхідності, виконати її очищення та заміну фільтрів або помпи.

Збої в роботі терморегуляторів

Іноді причиною холодних батарей можуть стати несправні або неправильно настроєні терморегулятори, що регулюють потік теплоносія. Якщо терморегулятор заклинило в закритому положенні або він встановлений на дуже низьку температуру, акумулятор не нагріватиметься.

Щоб розв'язувати цю проблему, перевірте, чи відкриті термостатичні клапани і чи правильно встановлено температурний режим. У ряді випадків можна спробувати вручну відрегулювати положення клапана, щоб відновити нормальне проходження тепла.

Іноді батареї забруднюються зсередини і не можуть нагрітися (фото: Freepik.com)

Зношування та засмічення старих радіаторів

Нарешті, ще одна причина, через яку батареї можуть залишатися холодними, особливо в старих будинках, - це знос радіаторів. З часом у радіаторах і трубах накопичуються накип та іржа, що перешкоджає нормальному руху води та знижує тепловіддачу.

Чавунні радіатори, наприклад, можуть бути забиті настільки, що навіть за нормального тиску в системі залишаються холодними. У такому разі може допомогти промивання радіаторів - процес, який потребує демонтажу радіатора та механічного видалення забруднень.