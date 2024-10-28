Опалення увімкнули, а батареї холодні: чому так буває та що робити

З приходом опалювального сезону багато хто стикається з ситуацією, коли опалення начебто включено, але батареї залишаються ледь теплими або холодними. Ця проблема може мати різні причини - від банальних повітряних пробок до серйозних неполадок у системі циркуляції тепла.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює про основні причини холодних батарей і що можна зробити для усунення несправностей.
Однією з найчастіших причин холодних батарей є недостатній тиск у системі опалення. Оптимальний тиск для циркуляції води в батареях зазвичай становить 1,5-2 бари, але якщо воно падає нижче 1 бар, опалення не буде ефективно прогрівати радіатори, особливо на верхніх поверхах.
Іноді проблема виникає через засмічення труб або стояка, яке може утворитися, якщо труби не відповідають проєктним стандартам або зазнали корозії. У таких випадках потрібно втручання фахівців для прочищення стояка або ремонту трубопроводу, оскільки самостійне усунення проблеми може виявитися трудомістким та ризикованим.
Повітряні пробки - одна з найпоширеніших причин недостатнього прогріву батарей. Повітря може накопичуватися в радіаторах, блокуючи рух води та знижуючи ефективність обігріву. Ознаки такої батареї включають нерівномірне нагрівання, коли верх батареї холодний, а низ теплий, а також характерні звуки "булькання".
Сучасні батареї оснащені відвідниками повітря, за допомогою яких можна легко видалити зайве повітря. Достатньо повернути клапан (використовуючи викрутку або спеціальний ключ) і випустити повітря до появи цівки води, підставивши для неї глибоку посудину.
Якщо проблема не в тиску або в повітрі, можливо, причина в порушенні циркуляції теплоносія через несправну помпу. Якщо помпа не перекачує воду належним чином, радіатори залишаться холодними, попри наявність гарячої води в системі.
Ще одна причина слабкої циркуляції - це засмічення труб, через яке вода не може вільно проходити по системі опалення. У цьому випадку потрібно провести діагностику системи та, при необхідності, виконати її очищення та заміну фільтрів або помпи.
Іноді причиною холодних батарей можуть стати несправні або неправильно настроєні терморегулятори, що регулюють потік теплоносія. Якщо терморегулятор заклинило в закритому положенні або він встановлений на дуже низьку температуру, акумулятор не нагріватиметься.
Щоб розв'язувати цю проблему, перевірте, чи відкриті термостатичні клапани і чи правильно встановлено температурний режим. У ряді випадків можна спробувати вручну відрегулювати положення клапана, щоб відновити нормальне проходження тепла.
Нарешті, ще одна причина, через яку батареї можуть залишатися холодними, особливо в старих будинках, - це знос радіаторів. З часом у радіаторах і трубах накопичуються накип та іржа, що перешкоджає нормальному руху води та знижує тепловіддачу.
Чавунні радіатори, наприклад, можуть бути забиті настільки, що навіть за нормального тиску в системі залишаються холодними. У такому разі може допомогти промивання радіаторів - процес, який потребує демонтажу радіатора та механічного видалення забруднень.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Real Simple, Homes and Gardens, Forbes Home.