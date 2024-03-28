Онук зірки TikTok діда Толі нарвався на жорсткий хейт через "втечу" за кордон: "Є можливість"

Багато хто бачив кумедне відео, на якому зірка TikTok дід Толя плює, а потім вибухає створений окупантами Кримський міст. Герой цього мему - 85-річний Анатолій з Хмельницького, який став популярним завдяки своєму онуку Олександру. Саме родич діда Толі записував із ним кумедні відео, а нині він виїхав та кордон та отримав величезну порцію критики.
Чому внук діда Толі залишив Україну, де він зараз та як це коментує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінка "Дід Толя і Внук Саша", допис користувача з ніком Johnny Talk у соцмережі X (Twitter).
Так, днями Олександр повідомив, що тимчасово призупиняє блогерську діяльність, адже він та його родина (дитина та дружина) їдуть за кордон. При цьому внук діда Толі зазначав, що й надалі буде викладати контент, який відзняв заздалегідь.
"Перша причина в тому, що мій психологічний стан, він вже підкошений. Я ні живий ні мертвий. Також здоров'ячко моє дуже в фіговому стані, тому доведеться на пів року, на рік, можливо на більше, ніхто не знає, але завершити наш з дідом проект", - розповідав блогер.
Нині ж внук вже перебуває у Канаді. Звідти він записав нове звернення, у якому відповів хейтерам. На тлі виїзду за кордон блогера почали звинувачувати у тому, що він нібито "кинув" діда Толю, "втік" на тлі війни та інше.
"Коли є можливість спробувати.. Коли є шанс, чи варто спробувати щось змінити в цій жизні?" - зазначив внук діда Толі.
На що його дружина заявила, що вони хочуть "щось показати" своїй дворічній дитині й "жити життя".
Внук діда Толі виїхав з України (скріншоти)
"В нас життя доволі таке коротке... Треба жити і насолоджуватися моментом... Живіть поки живеться і не думайте про погане", - додав Олександр.
Заява внука діда Толі обурила мережу. Коментатори зазначили, що чоловік міг виїхати на тлі проблем зі здоров'ям та мати на це законне право. Втім, багатьох обурили заяви блогера про бажання "жити життя". Тому юзери пишуть:
Реакція мережі (скріншоти)
Нагадаємо, нещодавно зірка "Топ-модель по-українськи" розсекретив вартість Family look.
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