Оновлення iOS 17.3 Release Candidate: які нові функції з’явилися

17 січня Apple випустила збірку Release Candidate для розробників - фінальну тестову версію, в якій виправлені всі помилки. Apple також додала пару нововведень, які можуть випробувати усі охочі до виходу загальнодоступної версії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт CNET, який спеціалізується на новинах про комп'ютерні технології.
Захист вкрадених пристроїв
Спеціальний режим блокування, який потребує вірифікації Face ID для роботи певних функцій. Крім того, у разі використання iPhone у незвичній локації автоматично вмикається системна затримка на одну годину.
Оновлення Apple Music
Поява спільних плейлистів, які можна збирати з друзями, а також можливість ставити реакцію на треки під час прослуховування як у Telegram.
AirPlay у готельних номерах
Планувалося використання цієї функції ще в iOS 16, але її реліз був відкладений. Тим не менш, у бета-версії iOS 17.3 Release Candidate вона була включена, і тепер для підключення до телевізора достатньо просканувати QR-код.
На даний момент ця можливість ще не доступна у всіх місцях, і для повного поширення знадобиться певний час.
Нові шпалери
А ще приємним несподіваним доповненням в iOS 17.3 стали свіжі шпалери під назвою "Єдність", які щороку випускаються на честь Місяця чорної історії (Місяць афроамериканської історії).
Крім того, були виправлені деякі помилки та збої, які раніше заважали нормально користуватися iPhone.
iOS 17.3 вийде за тиждень, проте оновити iPhone можна вже зараз.
Зайдіть на сайт Apple Developer Program і авторизуйтеся зі своїм Apple ID, якщо не робили цього раніше.
Прийміть ліцензійну угоду і перед вами відкриється сторінка з реєстрацією в якості розробника, де потрібно буде підтвердити участь у програмі.
Перезавантажте iPhone і зайдіть в налаштування - "Основні".
Відкрийте пункт "Бета-оновлення" та увімкніть "iOS 17 Developer Beta".
Виберіть "Оновлення програмного забезпечення" та здійсніть пошук апдейта, після чого встановіть його на iPhone.
Раніше ми писали про дві установки в iOS, які скорочують термін служби батареї.
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