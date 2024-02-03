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Онлайн-зустрічі для прийомних батьків: Фонд Ахметова запустив новий проект

Онлайн-зустрічі для прийомних батьків: Фонд Ахметова запустив новий проект  (фото: pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Новий формат практичних та корисних зустрічей з фахівцями, який стане у пригоді батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, усиновителям, опікунам, прийомним батькам, розпочинає Фонд Ріната Ахметова.

Про це повідомила прес-служба фонду.

"Теплі зустрічі" - це не просто подія, це онлайн-простір для підтримки, обговорення важливих питань, отримання цінних знань та навичок, проведення практичних вправ для відновлення ресурсів. Захід проводитиме Наталія Басараб, експертка Фонду, вихователька ДБСТ, тренерка Київського міського центру соціальних служб.

Перша зустріч відбудеться у п’ятницю, 9 лютого, з 14:00 до 15:00, онлайн на платформі Teams - цеповністю безкоштовно та зручно, адже підключитися можна з будь-якого комфортного місця.

Зареєструйтеся за посиланням https://forms.gle/zRWjAceu1DxaYd4x9

Під час заходу Наталія допоможе учасникам спланувати рік, поставити цілі, розкаже, як шукати ресурси для відновлення сил, а також відповість на їхні запитання. 

Фонд Ріната Ахметова з 2008 року допомагає батькам, які прагнуть прийняти дитину у сім'ю або вже це зробили. Слідкуйте за оновленнями програми "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!", завдяки якій понад 10 тисяч дітей знайшли нові родини. Більше https://akhmetovfoundation.org/s/197e64

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