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Онкологи назвали самый опасный продукт питания из магазина

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 17:20
Онкологи назвали самый опасный продукт питания из магазина Фото: какой продукт из супермаркета может вызвать онкологию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Среди множества продукции в магазине именно колбаса может вызвать возникновение онкологического заболевания. Из-за частого употребления этого продукта может случиться рак желудка.

Об этом пишет FaceNews.ua.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что колбаса - єто канцероген. С тех пор это официально известно. Другие колбасные изделия - не исключение.

Иногда вы можете купить этот продукт, но старайтесь делать это крайне редко. Помните, что ее постоянное употребление опасно для здоровья из-за высокого содержания трансжиров.

Чем еще опасна колбаса

В любых колбасных изделиях обязательно присутствуют нитриты, так как без них производство колбасы невозможно в принципе. Изготовленная без применения нитритов колбаса будет опасной из-за возможности развития в ней возбудителя ботулизма.

Из всех видов колбас наиболее опасны копченые, полукопченые, варено-копченые колбасы и мясные гастрономические изделия, так как, помимо нитритов, они содержат также канцерогенные соединения из группы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые образуются при термическом разложении (пиролизе) древесины, используемой при копчении. Наиболее известное соединение из этой группы - бенз(а)пирен.

Читайте также, эксперты назвали лучшую и худшую колбасу

Как мы ранее рассказывали, эксперт назвала главные опасности покупки домашних сладостей.

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