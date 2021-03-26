ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Онкологи назвали найнебезпечніший продукт харчування з магазину

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 17:20
Онкологи назвали найнебезпечніший продукт харчування з магазину Фото: який продукт з супермаркету може викликати онкологію, (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Серед безлічі продукції в магазині саме ковбаса може викликати виникнення онкологічного захворювання. Через часте вживання цього продукту може статися рак шлунку.

Про це пише FaceNews.ua.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що ковбаса - це канцероген. З тих пір це офіційно відомо. Інші ковбасні вироби - не виняток.

Іноді ви можете придбати цей продукт, але намагайтеся робити це вкрай рідко. Пам'ятайте, що її постійне вживання небезпечно для здоров'я через високий вміст трансжирів.

Чим ще небезпечна ковбаса

У будь-яких ковбасних виробах обов'язково присутні нітрити, бо без них виробництво ковбаси неможливо в принципі. Виготовлена без застосування нітритів ковбаса буде небезпечною через можливості розвитку в ній збудника ботулізму.

З усіх видів ковбас найбільш небезпечні копчені, напівкопчені, варено-копчені ковбаси і м'ясні гастрономічні вироби, бо, крім нітритів, вони містять також канцерогенні сполуки з групи поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ), які утворюються при термічному розкладанні (піролізі) деревини, використовуваної при копченні. Найбільш відоме з'єднання з цієї групи - бенз(а)пірен.

Читайте також, експерти назвали найкращу і найгіршу ковбасу

Як ми раніше розповідали, експерт назвала головні небезпеки покупки домашніх солодощів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя
LITE
В Україну йде різке потепління з дощами: з хорошою погодою пощастить не всім
В Україну йде різке потепління з дощами: з хорошою погодою пощастить не всім