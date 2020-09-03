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Онколог назвав симптоми раку, які не можна ігнорувати: біжіть до лікаря!

Четвер 03 вересня 2020 17:15
Онколог назвав симптоми раку, які не можна ігнорувати: біжіть до лікаря!
Названі небезпечні ознаки раку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Симптоми раку можна сплутати з ознаками менш небезпечної хвороби

Лікар-онколог назвав небезпечні ознаки раку, на які потрібно звернути увагу, щоб вчасно виявити проблему і діагностувати онкологічні захворювання. Фахівець каже, що при своєчасному зверненні хворобі можна буде запобігти.

Медик каже, що навіть із звичайною печією потрібно звернутися в лікарню, адже така проблема може стати тривожним дзвінком, пише live24.

Як правило, з такими ознаками найчастіше йдуть до гастроентеролога. І якщо лікування не дає результатів, спеціаліст направить пацієнта на гастроскопію.

Ще однією проблемою ШКТ, хоча і менш помітною, може стати дисфагія. Це відчуття грудки в горлі при ковтанні, що ускладнює потрапляння їжі або рідин в шлунок.

"Це дуже грізний симптом, оскільки означає, що є перекриття просвіту, їжа далі не йде. Спочатку можна зробити неінвазивне дослідження. Дослідження може показати, що у людини зовсім не онкологія, а функціональні порушення на тлі стресу", - уточнив онколог.

Варто звернути увагу і на "загадковий" кашель або захриплість голосу. Такий стан може бути викликаний ознаками рефлюкс-езофагіту або пояснюватися здавленням нервових закінчень пухлиною.

Лікар радить не впадати в паніку, якщо ви виявили такі симптоми, а спокійно направлятися на обстеження.

Раніше ми писали, в яких випадках неприємний запах від тіла стає ознакою раку.

Також повідомлялося, що медики назвали п'ять ознак небезпечних родимок.

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