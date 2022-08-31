"Он - моя жизнь": певица MamaRika рассказала, почему отговорила мужа идти на фронт

Почему певица с мужем уехали из Украины

Отметим, что певица с мужем сейчас находятся в Европе, с ними также годовалый сын Давид. По словам MamaRika, концертов в Украине сейчас нет, а заграницей они могут приносить больше пользы своей стране, собирая деньги на ВСУ своими выступлениями.

Певица с мужем и сыном (фото: Instagram/MamaRika)

"Сейчас идет большой гастрольный тур, Министерство культуры дало разрешение на выезд Сергея. Я выступаю как артистка, а мой муж – ведущий концертов. Дома нам гораздо комфортнее, но мы вышли из этой зоны комфорта. Как видите, мы здесь живем, скажем так, в экзотических условиях", - сообщила исполнительница.

Также она отметила, что каждый день они с семьей проезжают по 500 километров, а малыш не всегда в таких условиях питается правильно.

Сейчас семья находится в Польше. Также певица сообщила, что с 24 февраля очень похудела из-за постоянного стресса.

Почему не отпустила мужа в ВСУ

В начале полномасштабного вторжения Сергей хотел пойти на фронт, но исполнительница его отговорила. По ее словам, муж - это вся ее жизнь.

"Понимаю, что не знаю, как была бы без него. Это очень тяжело. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не уходил, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как я выдержала бы это. Когда он стремился идти в ВСУ, я была просто уничтожена. Благодарю тех женщин, которые имеют отвагу отпустить мужчин туда", - отметила звезда.

MamaRika с мужем и ребенком сейчас в Польше (фото: Instagram/MamaRika)