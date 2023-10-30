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Оля Полякова вперше розповіла про хворобу матері: "Не могли поставити діагноз"

Понеділок 30 жовтня 2023 15:40
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Оля Полякова вперше розповіла про хворобу матері: "Не могли поставити діагноз" Оля Полякова з мамою (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Оля Полякова вперше розповіла про хворобу матері, яка після повномасштабного вторгнення РФ виїхала з країни-агресорки. Виявилося, що у мами виконавиці знайшли аутоімунне захворювання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для "Люкс ФМ".

Оля Полякова розповіла про хворобу мами

За словами співачки, лікарі багато років не могли поставити діагноз її мамі. Зараз жінка знаходиться в Англії, де проходить лікування.

Оля Полякова вперше розповіла про хворобу матері: &quot;Не могли поставити діагноз&quot;

Оля Полякова з мамою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Вона нудьгує, лікується. У моєї мами знайшли аутоімунну хворобу, яку не могли визначити тут. Вона давно на неї хворіє, але дуже довго не могли поставити діагноз. І ось коли вона потрапила до Англії, їй виявили цю хворобу. Дуже дякую Англії, що лікує наших людей безкоштовно, бо вона там зареєстрована. На вихідні мама забирає мою Алісу зі школи і зараз живе там", - поділилася артистка.

Нагадаємо, до 24 лютого 63-річна мама Олі Полякової Світлана жила на території РФ разом із коханим-дипломатом. Після того, як Росія напала на нашу країну, знаменитість вмовила її покинути країну-окупанта і переїхати до неї за кордон.

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Оля Полякова звезды шоу-бизнеса