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Оля Полякова впервые рассказала о болезни матери: "Не могли поставить диагноз"

Понедельник 30 октября 2023 15:40
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Оля Полякова впервые рассказала о болезни матери: "Не могли поставить диагноз" Оля Полякова с мамой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала о болезни матери, которая после полномасштабного вторжения РФ уехала из страны-агрессорки. Оказалось, что у мамы исполнительницы обнаружили аутоиммунное заболевание.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки "Люкс ФМ".

Оля Полякова рассказала о болезни мамы

По словам певицы, врачи многие годы не могли поставить диагноз ее маме. Сейчас женщина находится в Англии, где проходит лечение.

Оля Полякова впервые рассказала о болезни матери: &quot;Не могли поставить диагноз&quot;

Оля Полякова с мамой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Она скучает, лечится. У моей мамы нашли аутоиммунную болезнь, которую не могли определить здесь. Она давно ею болеет, но очень долго не могли поставить диагноз. И вот когда она попала в Англию, ей обнаружили эту болезнь. Очень спасибо Англии, что лечит наших людей бесплатно, потому что она там зарегистрирована. На выходные мама забирает мою Алису из школы и сейчас живет там", - поделилась артистка.

Напомним, до 24 февраля 63-летняя мама Оли Поляковой Светлана жила на территории РФ вместе с любимым-дипломатом. После того, как Россия напала на нашу страну, знаменитость уговорила ее покинуть страну-оккупанта и переехать к ней за границу.

Недавно мы рассказывали, что муж Русланы Писанки перезахоронил ее прах.

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Оля Полякова звезды шоу-бизнеса