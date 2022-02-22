Оля Полякова вернулась к прическе, которую носила 16 лет назад (видео)

В ролике Полякова запечатлена в салоне красоты, где мастер обрезает ей прямую челку. По словам артистки, почти 16 лет назад с такой стрижкой она снялась в клипе группы "Чай вдвоем" на песню "Обними меня" и сейчас ей захотелось вернуться к ней.

"Я во "Взрослых девочках" без челки, и поняла, что хочу обратно челку. Так что в следующих "Взрослых девочках" буду с челкой. Ну как вам? Начелкала вам. Мне красиво", - говорит Оля.

Звезда также предложила поклонникам пойти пересмотреть клип и сравнить, изменилась ли она.

"Ребятки, вспоминая 2006 год и мое пение с группой "Чай вдвоем", песня "Обними меня на прощание" - идите в TouTube, посмотрите, вот там у меня была эта прическа. Это было 15 лет назад. И вот посмотрите, как я изменилась, или не изменилась. Почти 16 лет назад, а все краше и краше", - отметила Полякова.

После чего исполнительница опубликовала скрин с клипа и поинтересовалась у фанатов: "Изменилась?" Мнения поклонников разделились почти поровну: 42% отметили "да", и 58% - "нет".

Оля Полякова вернулась к прическе 2006 года (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Смотрите, как Оля Полякова делала новую прическу: