Оля Полякова устроила скандал со Степановым в прямом эфире: серьезные разборки

Оля Полякова устроила скандал в прямом эфире с министром здравоохранения Максимом Степановым. Она обвинила его в манипуляциях, а также сообщила, что на нее не заводили никакого уголовного дела по поводу ее концерта в Харькове 3 октября. Звезда шоу-бизнеса заявила, что ее выступление в городе было разрешено.

Полякова сказала, что после ее концерта заболеваемость COVID-19 не возросла, а наоборот пошла на спад. Она отметила, что выступление было приурочено ко Дню учителя, где она принимала участие. Это произошло в эфире "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

Также певица напомнила, что концерт проходил на свежем воздухе. Она призвала Степанова признать то, что вспышка коронавируса в Харькове произошла не из-за ее выступления.

"Ежедневно сотни тысяч людей ездят в метро, ​​где не надевают маски. Ездят как селедки. Когда начала распространяться информация о том, что концерт Поляковой в Харькове вызвал вспышку COVID-19. Так вот, вспышки из-за моего выступления не было, и я хочу, чтобы вы это признали", - заявила Полякова.

Полякова привела цифры инфицированных коронавирусом людей до и после концерта. Министр Степанов во время высказываний артистки сидел и молча ее слушал, а потом прокомментировал ее обращение.

Степанов отметил, что его претензии адресованы не конкретно певице, а организаторам этого мероприятия, которые во время пандемии устраивают массовое мероприятие и подвергают граждан опасности. Также он сказал, что концерт Поляковой повлиял на вспышку заболеваемости COVID-19 в Харькове.

"Любой концерт с большим количеством людей в пандемию является огромным риском и источником распространения инфекции. И это аксиома, а не теорема, которую еще надо доказывать. Я не понимаю, о чем мы спорим, что вы хотите доказать? Повлиял ли концерт, в котором вы участвовали на вспышку заболеваемости? Повлиял", – сказал Степанов.

Полякова поскандалила со Степановым в прямом эфире

Как мы писали ранее, Оля Полякова ответила на обвинения из-за скандального концерта.