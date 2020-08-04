Оля Полякова в центре Киева устроила танцы с колбасой: чудные фото

Оля Полякова устроила чудные танцы с колбасой в центре Киева. Действо проходило на Житнем рынке, где эпатажная звезда вместе с продавцами и посетителями торгового зала отожгла под свой последний хит "Ночная жрица".

Королева ночи вышла к людям в ярком сценическом наряде и подарила очевидцам яркие эмоции, которых они уж точно не ожидали от обычного воскресного похода на рынок.

Это действо было частью праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" ко Дню Независимости, которое канал "Украина" покажет 24 августа.

"Во-первых, для меня эта локация очень знакома, потому что как раз на Житнем рынке я снимала свой клип "Королева ночи", поэтому я как будто вернулась в родной дом, – рассказала Оля Полякова. – Я вообще предлагаю все концерты делать на базарах! Потому что люди большую часть своей жизни проводят здесь: ходят, покупают – как дома. Если бы каждый день на базарах проводили концерты, я думаю, большинству людей было бы веселее жить!"

Оля Полякова в Киеве устроила танцы с колбасой (фото: пресс-служба)

Оля так увлеклась танцами, что случайно задела витрину молочного отдела и разбила ее. Все посмеялись над тем, что невероятную энергетику Королевы ночи не выдерживают даже исторические площадки.

Главным реквизитом постановки должна была стать палка колбасы. Но у звезды возник ряд вопросов и требований к этой самой палке.

"Я очень хотела, чтобы она была большая, толстая и твердая. Понимаете?! А с этим проблемы, вы же знаете, вообще. Особенно в горячих женских руках она тает и становится мягкой. Поэтому это было проблемой, но мы ее решили. Положили эту колбасу в холодильник, она застыла и стала хорошенькой, тверденькой, толстенькой и длинной. Все, как любим мы, женщины среднего возраста", – поделилась артистка.

Оля Полякова отожгла на Житнем рынке в Киеве (фото: пресс-служба)

Шоу ко Дню Независимости создается в формате видео путешествия по стране, а гидами станут главные украинские артисты. Свои части уже записали Сергей Бабкин, Верка Сердючка, Вера Брежнева и MONATIK, NK (Настя Каменских), Павел Зибров, Олег Винник, Тина Кароль, Michelle Andrade, Александр Пономарев, Макс Барских, групп MOZGI и KADNAY. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Ранее Оля Полякова призналась, что стала жертвой насилия.

Также сообщалось, что Полякова шокировала признанием об отношениях с дочерью.