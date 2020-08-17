Оля Полякова призналась, почему отказалась от ночного белья

Популярная украинская певица Оля Полякова отдает предпочтение отдыху без ночного белья. Такое откровенное признание Королева ночи сделала за кулисами праздничного концерта "С Днем рождения, Украина!" ко Дню Независимости Украины.

"Я всегда сплю голая! Чтобы ничего не мешало, особенно, если это белье - оно может что-то натирать. А когда спишь голенький, боже, как ребенок!" - рассказала Полякова на съемочной площадке канала "Украина".

Оля Полякова примет участие в праздничном концерте "С Днем рождения, Украина!" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что специально для шоу артистка посетила несколько колоритных локаций в Киеве - Житний рынок с песней "Ночная жрица" и Консерваторию им. Чайковского, где вместе с отдыхающими на Майдане Независимости зажгла под хит "Эй, секундочку".

Ранее мы писали о том, что 15-летняя дочь Поляковой с ярким макияжем и массивными цепями поразила поклонников дерзким модельным образом.

Кроме того, старшая дочь певицы впервые показала в сети лицо любимого, выложив совместные фото с ним в Instagram.

Также недавно сама поп-звезда покорила редкими фото со своей красавицей мамой.