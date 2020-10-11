Оля Полякова ответила на обвинения из-за скандального концерта: пригрозила судом

Оля Полякова решила поставить точку в громком скандале с концертом в Харькове по случаю Дня учителя, который состоялся 3 октября с нарушением правил карантина. Знаменитая украинская певица высказалась относительно уголовного дела, которое теперь ей "шьют", и назвала себя жертвой черного пиара.

Кроме того, артистка упрекнула некоторые СМИ в публикации недостоверной информации о вспышке заболеваний коронавирусом после ее шоу, и призвала прессу к ответу. Об этом Королева ночи написала в своем Facebook.

Певица подробно рассказала о ситуации с выступлением, своей "уголовке", организаторах мероприятия, карантинных ограничениях, а также развенчала ряд мифов.

Кто организовал скандальный концерт

Полякова отметила, что ее концерт состоялся на стадионе ДЮСШ № 5 Новобаривського района Харькова, а он является коммунальным предприятием, а потому любые события могут быть проведены там только по согласованию с местными органами власти при соблюдении карантинных требований, а также с обязательным информированием органов полиции, представители которых присутствовали на шоу. Так, команда Поляковой не являлась организатором мероприятия.

В день проведения концерта Харьков не был отнесен к "красной зоны", поэтому правовых оснований для его запрета не было.

Полиция игнорировала нарушение карантина посетителями

Артистка отметила, что полиция знала о концерте, и на месте проведения стражи правопорядка присутствовали. Почему они не реагировали на несоблюдение посетителями карантинных требований о масках и социальной дистанции - певица не знает.

Также она заверила, что постоянно призывала присутствующих помнить о правилах карантина, носить маски и пользоваться антисептиками. И что организаторы распространяли их среди посетителей концерта, обеспечили наличие антисептиков и рекомендовали соблюдать дистанцию.

Так как концерт был бесплатным, большое количество людей на шоу - вполне закономерное явление. Выгонять меломанов - нарушителей карантина, организаторы и сама Полякова также не могли.

Повестки и штрафы не приходили

Певица подчеркнула, что никаких обращений, повесток о вызове и допросе и постановлений об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) она и ее команда не получали.

Концерт Оли Поляковой в Харькове (фото: facebook.com/novobavarskiy)

Миф о всплеске коронавируса после шоу и "фейки" в СМИ

Также команда Поляковой рассказала, что роста случаев заболеваний COVID-19 после ее выступления на самом деле не произошло - об этом говорят данные Харьковской ОГА.

Таким образом артистка потребовала от ряда СМИ опровержение неправдивой информации в публикациях о якобы "вспышках" коронавируса в Харькове после шоу Оли Поляковой.

"Издания распространяют заведомо недостоверные и ложные сведения, основанные только на предположениях отдельных высокопоставленных чиновников, а не содержат никаких фактов. С учетом этого, хотели бы предупредить, что за дальнейшее распространение подобной информации, мы вынуждены будем реагировать и обращаться в суд", - говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что Ирина Билык попала в громкий скандал из-за "карантинного" концерта в Харькове.