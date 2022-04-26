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Оля Полякова обратилась к Эрдогану с просьбой спасти людей из Мариуполя морем

Фото: Оля Полякова обратилась к Эрдогану с просьбой спасти людей из Мариуполя морем (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Оля Полякова попросила президента Турции Реджепа Эрдогана воспользоваться влиянием на агрессора и открыть морской коридор для эвакуации людей из Мариуполя.

Об этом она заявила во время эфира телеканала Freedom.

"Если взять Азовсталь. Мы все видели сколько людей там находится. Там находится 1 000 человек. Там находится много детей. Эти дети 61 день не видели солнца. Вы себе представляете 61 день люди сидят в подвалах?", - сказала она.

Полякова также лично обратилась к Эрдогану с просьбой открыть морской коридор. "Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников. Поэтому я прошу вас воспользоваться своим влиянием на агрессора и совершить огромную и очень важную миссию по спасению", - добавила она.

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