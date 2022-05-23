ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 13:10
Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать Коллаж РБК-Украина: как выглядела Ольга Сумская и молодости
Автор: Светлана Мащенко

Одной из самых знаменитых украинских актрис - Ольге Сумской - 55 лет, в которые она может похвастаться свежим видом и прекрасной фигурой. Свою кинокарьеру она начала в 1983 году, будучи 17-летней девушкой. Сейчас в активе Сумской более шестидесяти ролей в кино и сериалах.

Смотрите в нашем материале Styler, как выглядела звезда много лет назад.

Интересно, что роль в знаменитом сериале "Роксолана", которая принесла Ольге славу, стала 19-й в ее карьере. На момент выхода ленты в 1997 году актрисе был 31 год. Сериал снимался с 1996 по 2003 год.

Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Кадры из сериала "Роксолана"

Первая же роль актрисы - Панночка в телефильме "Вечера на хуторе близ Диканьки", премьера которой состоялась в 1983 году.

Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Фото: 17-летняя Сумская в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки" (ua.kinorium)

Последний фильм с участием Сумской - "Кохання без вагання" - вышел в 2021 году.

Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Фото: Актриса на съемках комедии "Любовь без колебания"

Актриса дважды была в браке, имеет двух дочерей. Первый муж - актер Евгений Паперный. От него Сумская родила дочь Антонину. Она тоже актриса, ей 31 год. Из-за старшей дочери у Ольги ряд трудностей, ведь Антонина - жена российского актера, живет в РФ и молчит о войне.

Второй и нынешний муж - тоже актер - Виталий Борисюк. Их совместной дочери Анне уже 20 лет.

Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Фото: свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка, 1996 год

Смотрите ниже фото Ольги в детстве и молодости:

Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Фото: Ольга Сумская в молодости (фото: @olga_sumskaya_official)

Ольга в фильме "Голос травы", 1992:

Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Сумская в картине "Тигроловы", 1994:

Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнатьОльга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Фото: ua.kinorium.com

Ранее Ольга Сумская объяснила, почему ее дочь не уезжает из России.

Также мы писали, что Ольга Сумская сообщила трагическую новость. У нее умерла мать - Анна Ивановна Сумская.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Сумская
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество