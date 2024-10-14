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Ольга Сумська зачарувала рідкісними фото покійної мами у її день народження

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно розповіла про вчинок рідної сестри, поділилася у мережі архівними світлинами своєї мами на честь пам'ятної дати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її публікацію в Instagram.

Справа в тому, що сьогодні, 14 жовтня, її матері, Ганні Іванівні, виповнилося б 91 рік. Однак її не стало на початку повномасштабного вторгнення РФ - 27 лютого 2022 року.

"День народження найпрекраснішої матусі у світі - Ганни Іванівни. Хіба можна описати словами тугу без тебе?! У серці тільки море вдячності Богу за тебе! Дякую за життя, рідна", - зворушливо звернулася вона до своєї мами.

Мати Ольги Сумської (фото: instagram.com/olgasumska)

Також актриса написала, що дуже сумує за матір'ю і хотіла б обійняти її, поцілувати, поговорити про все на світі і притиснути до себе. Але, на жаль, це вже неможливо.

Акторка в молодості (фото: instagram.com/olgasumska)

До публікації знаменитість додала кілька архівних кадрів, на яких її мама молода та гарна. Ганна Іванівна зображена як у повсякденному житті, з маленькою донечкою, так і у сценічному амплуа.

Ганна Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Як відреагували у мережі

Фоловери відомої актриси відразу почали писати теплі слова, зазначивши, що її мама була дуже гарною і талановитою жінкою:

  • "Яка гарна жінка, українська краса! Світла пам'ять вашій мамі!"
  • "Дуже красива жінка! Мою маму також звуть Ганна Іванівна"
  • "Неймовірна краса, яку передала своїм дочкам. Яке коріння, таке і насіння. Світла пам'ять вашій мамі!"
  • "Яка вродлива жінка. Навіть у похилому віці вона була прекрасна"
  • "Світла пам'ять вашій матусі! Яка гарна, талановита жінка, навіть з фотографій відчувається тепло та багатство її душі".

Ганна Сумська - архівні кадри (фото: instagram.com/olgasumska)

Що відомо про матір Ольги Сумської

Ганна Іванівна народилася в 1933 році в Київській області. У 1955 році закінчила Київський театральний інститут.

Працювала у різних театрах: Кримському (1955-1957), Львівському театрі імені Марії Заньковецької (1957-1967), Запорізькому театрі імені Щорса (1967-1980), Полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя (1980-1990), Київ (1990-1993).

Мама Ольги Сумської (фото: instagram.com/olgasumska)

З 1993 року працювала у Національному українському драматичному театрі імені Івана Франка.

Була одружена з актором В'ячеславом Ігнатовичем Сумським. Її дочки та онуки також пішли її стопами і стали актрисами.

Померла в ніч із 26 на 27 лютого 2022 року у віці 88 років у Києві. Похована 1 березня 2022 року на Байковому цвинтарі.

Акторська династія (фото: instagram.com/olgasumska)

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Ольга Сумська