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Ольга Куриленко розповіла, як поборола коронавірус: проводжу час з сином

STYLERПерсони    23.03.2020 - 11:19
Ольга Куриленко розповіла, як поборола коронавірус: проводжу час з сином
Ольга Куриленко вилікувалася від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Актриса Ольга Куриленко розповіла, що пережила під час захворювання коронавірусом

Ольга Куриленко, голлівудська актриса з України, вилікувалася від коронавіруса. "Дівчина Бонда" повідомила у своєму Instagram про симптоми COVID-19 і про те, як їй вдалося перемогти страшну хворобу.

40-річна актриса і модель розповіла, що в перший тиждень хвороби відчувала себе дуже погано. У неї була дуже висока температура, вона майже весь час лежала і дуже багато спала.

"Піднятися було важко. Божевільна втома. Головний біль дикий", - пише актриса.

На другий тиждень температура більше не підвищувалася, але з'явився легкий кашель, втома залишилася.

"Тепер практично ніяких симптомів немає. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю йде на весь день. Тепер я насолоджуюся відпочинком і проводжу час з сином. Тримайтеся!" - написала Куриленко.

Ольга Куриленко розповіла, як поборола коронавірус: проводжу час з сином

Ольга Куриленко вилікувалася від коронавіруса (скрін: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Нагадаємо, що уродженка Бердянська, яка прославилася завдяки ролі в одному з фільмів "бондіани" "Квант милосердя", захворіла 17 березня. Вона звернулася в лікарню Лондона, де зараз живе, з високою температурою. Після того, як діагноз підтвердився, її відправили на лікування додому, оскільки лікарні переповнені.

Раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні поширився вже в 9 областях, лідером став Київ з 29 зараженими, 14 з них летіли в столицю з Женеви одним рейсом.

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