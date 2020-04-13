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Ольга Фреймут сообщила о трагической утрате

STYLERПерсоны    13.04.2020 - 09:21
Ольга Фреймут сообщила о трагической утрате
Ольга Фреймут потеряла близкого человека (фото: facebook.com.OlgaFreimutFan)

У украинской ведущей Ольги Фреймут умер ее духовный наставник

Ольга Фреймут сообщила о смерти ее духовного наставника. Умер отец Василий Репиневский. Трагедия произошла в праздник Вербного воскресенья, 12 апреля. Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram. По словам звезды, именно отец Василий совершал духовные обряды в ее семье. Причину смерти священника Ольга не сообщила.

"Сегодня, в светлый праздник Вербного воскресенья, ушел из жизни мой духовный наставник, отец Василий Репиневский. Мои душевные силы и принципы, наполнения и вера – это все от Него. Первое причастие Златы, новоселье, большие и мелкие события моей жизни – были по благословению отца Василия", – сообщила Ольга.

К сожалению, Ольга не смогла попрощаться со священником, но выразила соболезнования и сочуствие семье.

"Он видел мое призвание. Всегда поддерживал и молился... Он святой, я это знаю, только жалею, что так и не успела попрощаться. Неописуемые сочувствие семье. Отче, как теперь этот мир будет без Вас?" – написала Фреймут в соцсети.

Ольга Фреймут сообщила о трагической утратеФреймут потеряла духовного наставника (фото: Instagram)

Как мы ранее писали, украинская певица отменила грандиозную свадьбу из-за смерти отца.

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