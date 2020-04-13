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Ольга Фреймут повідомила про трагічну втрату

STYLERПерсони    13.04.2020 - 09:21
Ольга Фреймут повідомила про трагічну втрату
Ольга Фреймут втратила близьку людину (фото: facebook.com.OlgaFreimutFan)

В української ведучої Ольги Фреймут помер її духовний наставник

Ольга Фреймут повідомила про смерть її духовного наставника. Помер отець Василь Репиневський. Трагедія сталася у свято Вербної неділі, 12 квітня. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram. За словами зірки, саме отець Василь здійснював духовні обряди в її родині. Причину смерті священика Ольга не повідомила.

"Сьогодні, у світле свято Вербної неділі, пішов з життя мій духовний наставник, отець Василь Репиневський. Мої душевні сили і принципи, наповнення і віра – це все від Нього. Перше причастя Злати, новосілля, великі і дрібні події мого життя – були з благословення отця Василя", – повідомила Ольга.

На жаль, Ольга не змогла попрощатися зі священиком, але висловила співчуття родині.

"Він бачив моє покликання. Завжди підтримував і молився... Він святий, я це знаю, тільки шкодую, що так і не встигла попрощатися. Невимовні співчуття родині. Отче, як тепер цей світ буде без Вас?"– написала у соцмережі Фреймут.

Ольга Фреймут повідомила про трагічну втратуФреймут втратила духовного наставника (фото: Instagram)

Як ми раніше писали, українська співачка скасувала грандіозне весілля через смерть батька.

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