Олеся Железняк рассказала о будущем сериала "Сваты-7": осталось четыре серии

Сезон снимается уже четыре года. Об этом она призналась в интервью " Собеседнику ".

"Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта с Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу. Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме", - заявила Железняк.

Она также рассказала о неприятных инцидентах, которые случались на съемках предыдущих сезонов.

Так однажды одна из сцен снималась под Киевом. Съемочная группа арендовала загородный дом и под конец съемок был вытоптан весь двор и огород. Позже семья уже не хотела впускать киношников на свою территорию.