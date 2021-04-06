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Олеся Железняк рассказала о будущем сериала "Сваты-7": осталось четыре серии

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 22:49
Олеся Железняк рассказала о будущем сериала "Сваты-7": осталось четыре серии Фото: Олеся Железняк рассказала о сериал "Сваты-7" (telekritika.ua)
Автор: Роман Мирончук

Из-за пандемии коронавируса выход на экраны сериала "Сваты-7" постоянно откладывается. Российская актриса театра и кино Олеся Железняк рассказала о будущем сериала.

Сезон снимается уже четыре года. Об этом она призналась в интервью "Собеседнику".

"Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта с Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу. Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме", - заявила Железняк.

Она также рассказала о неприятных инцидентах, которые случались на съемках предыдущих сезонов.

Так однажды одна из сцен снималась под Киевом. Съемочная группа арендовала загородный дом и под конец съемок был вытоптан весь двор и огород. Позже семья уже не хотела впускать киношников на свою территорию.

Напомним, знаменитый актер из "Глухаря" Всеволод Хабаров погиб при странных обстоятельствах. Его обнаружили мертвым в собственной квартире. Эксперты выяснили, что он пролежал мертвым более месяца. При этом о причинах смерти ничего не известно. Ему было 67 лет.

Мы также писали о том, что умер известный украинский потомственный актер Зиновий Симчич. Актер болел коронавирусом.

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