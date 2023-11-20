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Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото)

Зеленська вразила новим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлія Любченко

Зеленська вміє влучно обрати наряд, звісно, в цьому їй допомагають стилісти та дизайнери, тобто, її команда. Тому образи леді завжди мають певний підтекст.

Про те, яке вбрання обрала перша леді для своєї крайньої ділової зустрічі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Олени.

Олена Зеленська вразила новим елегантним образом 

Дружина президента з’явилась на крайній зустрічі з журналістами в костюмі кольору кемел, що дуже схожий на той костюм, в якому вона була разом з чоловіком в Америці, але все ж таки інший. 

Річ в тому, що деякі речі в гардеробі першої леді можуть бути дуже схожими, адже її стиль не змінюється. Він класичний, стриманий, елегантний та більш діловий. 

На зустрічі з представниками африканських ЗМІ Зеленська має дуже стриманий вигляд, адже її образ складається з брючного костюма коричневого кольору - це костюм-трійка, адже в нього входять не лише брюки та піджак, а ще й кофтинка під низ.

А ось доповненням до цього луку стали улюблені туфлі човники Олени, й цього разу також коричневого кольору та, звісно, прикраси. 

Олена Зеленська у лаконічному вбранні (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Символізм коричневого кольору 

Загалом коричневий колір викликає теплі почуття та відчуття безпеки. Він символізує спокій, впевненість,  добре підходить для ділових зустрічей. Коричневий колір вибирають ті, хто твердо і впевнено став на ноги. 

Люди, які люблять коричневий колір, володіють такими якостями:  вони впевнені в собі і своїх силах, відповідальні, на будь-яку ситуацію мають свою думку і не бояться висловлювати його, на цих людей завжди можна покластися, вони терплячі, у них зазвичай спокійний характер. 

Любителі коричневого кольору високо цінують тишу і власний комфорт. Вони добре обмірковують вчинки та зважують всі свої рішення. Такі люди дуже акуратно ставляться до своїх речей, більше воліють чистоту і порядок в усіх сферах життя.

Олена Зеленська у лаконічному вбранні (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська вразила простотою нового образу.

Також читайте наш матеріал про те, як Зеленська у вишуканому бежевому костюмі зустрілася з Бріджіт Макрон.

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