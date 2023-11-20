Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото)

Олена Зеленська вразила новим елегантним образом

Дружина президента з’явилась на крайній зустрічі з журналістами в костюмі кольору кемел, що дуже схожий на той костюм, в якому вона була разом з чоловіком в Америці, але все ж таки інший.

Річ в тому, що деякі речі в гардеробі першої леді можуть бути дуже схожими, адже її стиль не змінюється. Він класичний, стриманий, елегантний та більш діловий.

На зустрічі з представниками африканських ЗМІ Зеленська має дуже стриманий вигляд, адже її образ складається з брючного костюма коричневого кольору - це костюм-трійка, адже в нього входять не лише брюки та піджак, а ще й кофтинка під низ.

А ось доповненням до цього луку стали улюблені туфлі човники Олени, й цього разу також коричневого кольору та, звісно, прикраси.

Олена Зеленська у лаконічному вбранні (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Символізм коричневого кольору

Загалом коричневий колір викликає теплі почуття та відчуття безпеки. Він символізує спокій, впевненість, добре підходить для ділових зустрічей. Коричневий колір вибирають ті, хто твердо і впевнено став на ноги.

Люди, які люблять коричневий колір, володіють такими якостями: вони впевнені в собі і своїх силах, відповідальні, на будь-яку ситуацію мають свою думку і не бояться висловлювати його, на цих людей завжди можна покластися, вони терплячі, у них зазвичай спокійний характер.

Любителі коричневого кольору високо цінують тишу і власний комфорт. Вони добре обмірковують вчинки та зважують всі свої рішення. Такі люди дуже акуратно ставляться до своїх речей, більше воліють чистоту і порядок в усіх сферах життя.

Олена Зеленська у лаконічному вбранні (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)