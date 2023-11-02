Погрожували відстрілити голову. Олег Винник став жертвою псевдоволонтерів

Олег Винник виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення. Восени 2021 року у нього почалися проблеми зі здоров'ям, і він повернувся до Німеччини, де відбувається лікування. Пізніше стало відомо, що він активно займається волонтерством і для ЗСУ відправляє автомобілі. На жаль, Винник також став жертвою псевдоволонтерів.

Що відомо про цей інцидент, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на інтерв'ю українського поета-пісняра, актора та журналіста Петра Маги для Rostyslove Production у YouTube.

За словами Маги, який пішов до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення і де він став командиром взводу, Винник став жертвою шахраїв-псевдоволонтерів. Артист віддав їм велику суму грошей, але йому загрожували вбивством.

"В Олега Винника сталася дуже погана історія. Він передав гроші псевдоволонтерам, які ці гроші вкрали. Потім йому погрожували. Говорили: "Приїдеш, ми тобі голову відстрілимо", - розповів Мага.

Він додав, що знає цю історію значно більше, але не може розголошувати деякі деталі. Винник звертався до Петра Маги із проханням допомогти знайти шахраїв, які взяли гроші на машини, а потім зникли.

Мага розповів, що Олег справді виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення та проходив лікування, але не в Німеччині.

"До того часу, коли почалася повномасштабна війна, Олег проходив дуже серйозне лікування. І не в Україні, і навіть не в Німеччині. Переривати лікування він не міг. Все інше я говорити не можу. Я знаю, але я нічого говорити не можу, тому що це його особиста справа, його таємниця та лікарська таємниця", - додав журналіст.

Він також підтвердив інформацію про допомогу українським військовим - Олег Винник купує для них машини.

"Зверніться до керівництва 135-го батальйону 114-ї бригади, ТрО, які були на Бахмутському напрямку. Подивіться, скільки джипів з написом "Вовчиця" їздить фронтом. Шикарних, нових, нульових джипів. Це все придбано Олегом Винником", - розповів Мага.