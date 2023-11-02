Угрожали отстрелить голову. Олег Винник стал жертвой псевдоволонтеров

Олег Винник уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Осенью 2021 года у него начались проблемы со здоровьем, и он вернулся в Германию, где проходит лечение. Позже стало известно, что он активно занимается волонтерством и для ВСУ отправляет автомобили. К сожалению, Винник также стал жертвой псевдоволонтеров.

Что известно об этом инциденте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью украинского поэта-песенника, актера и журналиста Петра Маги для Rostyslove Production в YouTube.

По словам Маги, который ушел в ВСУ в начале полномасштабного вторжения и где он стал командиром взвода, Винник стал жертвой мошенников-псевдоволонтеров. Артист отдал им большую сумму денег, но ему угрожали убийством.

"У Олега Винника произошла очень плохая история. Он передал деньги псевдоволонтерам, которые эти деньги украли. Потом ему угрожали. Говорили: "Приедешь, мы тебе голову отстрелим", - рассказал Мага.

Он добавил, что знает об этой истории значительно больше, но не может разглашать некоторые детали. Винник обращался к Петру Маге с просьбой помочь найти мошенников, которые взяли деньги на машины, а потом исчезли.

Мага рассказал, что Олег действительно уехал из Украины до начала полномасштабного вторжения и проходил лечение, но не в Германии.

"К тому времени, когда началась полномасштабная война, Олег проходил очень серьезное лечение. И не в Украине, и даже не в Германии. Прерывать лечение он не мог. Все остальное я говорить не могу. Я знаю, но я ничего говорить не могу, потому что это его личное дело, его тайна и врачебная тайна", - добавил журналист.

Он подтвердил также информацию о помощи украинским военным - Олег Винник покупает для них машины.

"Обратитесь к руководству 135-го батальона 114-й бригады, ТрО, которые были на Бахмутском направлении. Посмотрите, сколько джипов с надписью "Вовчиця" ездит фронтом. Шикарных, новых, нулевых джипов. Это все приобретено Олегом Винником", - рассказал Мага.