Олег Винник збирається повертатися в Україну, - блогер

Блогер розповідає, що останнім часом помічає кампанію з "відбілювання" Олега Винника.

Він вважає, що коли людина "закопала свою кар'єру", їй варто зникнути з медіапростору на певний час. Проте не так сталося, як гадалося.

"Включаються дуже примітивні інструменти. Якщо зафакапився, косимо під дурня, удаємо, що там винні якісь треті особи. Тобто вони виконують функцію зливного бачка, на який повинні звернути глядачі та виплеснути свої емоції не на Винника, а на цей зливний бачок", - пояснює свою позицію Беспалов.

Він додає, що співак став жертвою волонтерів-шахраїв, які присвоїли чималу суму допомоги від співака. Це демонструє, що його добротою нібито скористалися.

Блогер наголошує, що сам Винник про себе говорити не може, тому робить це через друзів, які допомагають йому "відбілитися".

"У чому важливість нашого контенту? Фіксувати ці повернення в інформаційний простір запроданців, зрадників і мовчунів. Тому що вже намагаються. Бо розуміють, що за кордоном вони нікому не потрібні", - каже Беспалов.