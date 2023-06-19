Олег Винник дав перше інтерв'ю після тривалого мовчання: "Буду жалкувати, що не тримаю у руках зброю"

Де зараз Олег Винник

На відео артист підтвердив, що він виїхав з України. Зважаючи на все, він дуже шкодує, що не може захистити батьківщину на полі бою.

Мало того, він сказав, "що шкодуватиме, що не тримає зброю в руках, і що він не там".

Він також повідомив, що справді хворий.

"Цією хворобою хворіє 2% людей у Німеччині", - сказав співак, підтвердивши, що він знаходиться саме в Німеччині.

Що з родиною Олега Винника

Фанати Олега вже давно казали, що їхній кумир живе зі своєю бек-вокалісткою Таюне. Раніше виконавець не підтверджував та не спростовував ці чутки. Але в інтерв'ю він натякнув, що, мовляв, ви знаєте жінку, з якою я живу.

"Та, яка ближче мені. З якою я часто сплю. Вона, не він. Ви її знаєте", - сказав Винник.

Коли вийде повне інтерв'ю

Журналіст Вікторія Курочка, яка взяла інтерв'ю у артиста, повідомила, що вийде дві його частини.

"Вийде дві частини інтерв'ю. Першу опублікуємо, як тільки у KPП назбирається достатня кількість підписників. До прем’єри скaжу тільки… Пaм’ятaєте відео із повернення Винникa до Києвa? Ну те, яке старанно пушили блогери? Тaк от - це постaновкa. Нaвіть цікaво, кому aж нaстільки не було чого робити. Не мaють нічого спільного із прaвдою, до речі, і всі озвучені досі діaгнози. Усе інше - дізнaєтесь скоро", - написала вона у Facebook.

Винник допомагає Україні

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну він публічно висловив свою громадянську позицію, різко засудив агресію Росії та вторгнення сприйняв дуже болісно. Згодом стало відомо, що з Берліна він допомагає українським бійцям.

Він активно допомагав купувати та переправляти автомобілі для українських військових. Наголошувалося, що пошуком машин та їх покупкою він займався особисто, а ще відстежував весь процес їх доставки до адресатів.