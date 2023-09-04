Шольц вперше показався після того, як упав лицем на асфальт. Йому нагадали про страждання українців

Олаф Шольц вперше показав, як виглядає після отриманої на пробіжці важкої травми обличчя .

Фотографією канцлер Німеччини поділився у своєму X (Twitter). При цьому, до свого ушкодження політик ставиться, як бачимо, з гумором.

"З нетерпінням чекаємо на меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є насправді!" - написав Шольц.

Під публікацією багато людей бажають німецькому канцлеру якнайшвидшого одужання. Але дехто все ж не втримується, аби по-доброму не пожартувати з 65-річного політика.

Зокрема, його порівнюють з піратом, домальовуючи на плечі папугу.

Скриншоти (twitter.com/Bundeskanzler)

Також жартують, що Шольц має очолити "піратську партію", або стати рекламним лицем найбільшого у світі BitTorrent-трекера The Pirate Bay.

Скриншоти (twitter.com/Bundeskanzler)

Однак багато "верифікованих" юзерів також нагадують Шольцу, що його травма - не найгірша у світі.

"Одужуй швидше. Твоє око заживе", - пишуть в коментарях юзери, публікуючи фото українських підлітків, які втратили кінцівки через російські атаки на нашу країну.

Таким чином канцлеру натякають, що варто підтримувати Україну у боротьбі з російськими окупантами.

Скриншот (twitter.com/Bundeskanzler)

Нагадаємо, що травму Шольц отримав 2 вересня під час пробіжки. На звичайному для себе маршруті він спіткнувся, не втримався на ногах і впав обличчям на асфальт. Через це його праве око сильно опухло.

Олаф виходить на пробіжки протягом багатьох років. Він намагається робити це два-три рази на тиждень. Під час занять спортом його супроводжують охоронці.

У програмі Brigitte Live під час виборчої кампанії 2021 року Шольц сказав, що почав займатися бігом "лише у 40 років". При цьому під час пробіжок він не слухає музику та не носить пульсометри. Він просто "почувається надзвичайно добре", і йому це подобається.