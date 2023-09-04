Шольц вперше показався після того, як упав лицем на асфальт. Йому нагадали про страждання українців
Олаф Шольц вперше показав, як виглядає після отриманої на пробіжці важкої травми обличчя.
Фотографією канцлер Німеччини поділився у своєму X (Twitter). При цьому, до свого ушкодження політик ставиться, як бачимо, з гумором.
"З нетерпінням чекаємо на меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є насправді!" - написав Шольц.
Під публікацією багато людей бажають німецькому канцлеру якнайшвидшого одужання. Але дехто все ж не втримується, аби по-доброму не пожартувати з 65-річного політика.
Зокрема, його порівнюють з піратом, домальовуючи на плечі папугу.
Скриншоти (twitter.com/Bundeskanzler)
Також жартують, що Шольц має очолити "піратську партію", або стати рекламним лицем найбільшого у світі BitTorrent-трекера The Pirate Bay.
Скриншоти (twitter.com/Bundeskanzler)
Однак багато "верифікованих" юзерів також нагадують Шольцу, що його травма - не найгірша у світі.
"Одужуй швидше. Твоє око заживе", - пишуть в коментарях юзери, публікуючи фото українських підлітків, які втратили кінцівки через російські атаки на нашу країну.
Таким чином канцлеру натякають, що варто підтримувати Україну у боротьбі з російськими окупантами.
Скриншот (twitter.com/Bundeskanzler)
Нагадаємо, що травму Шольц отримав 2 вересня під час пробіжки. На звичайному для себе маршруті він спіткнувся, не втримався на ногах і впав обличчям на асфальт. Через це його праве око сильно опухло.
Олаф виходить на пробіжки протягом багатьох років. Він намагається робити це два-три рази на тиждень. Під час занять спортом його супроводжують охоронці.
У програмі Brigitte Live під час виборчої кампанії 2021 року Шольц сказав, що почав займатися бігом "лише у 40 років". При цьому під час пробіжок він не слухає музику та не носить пульсометри. Він просто "почувається надзвичайно добре", і йому це подобається.
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