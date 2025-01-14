"Окупанти давали нам макарони з соляркою": Марина довірила свою історію музею "Голоси мирних"

"Я не люблю, коли це називають окупацією. Це був полон, в якому ми були живим щитом", - говорить 18-річна Марина, згадуючи про події 2022 року.

У зачиненому приміщенні 367 людей перебувало місяць. Марина згадує, що тільки від задухи померло 11 осіб. Коли хворому на рак чоловіку знадобилися ліки, він почув у відповідь: "Не можеш жити - вішайся". Щоправда, окупанти могли відпустити додому за речами - за умови, щоби дорогою людина співала ворожий гімн.

"Ми готували їжу на вулиці із зіпсованих продуктів, які давали російські військові. Це були макарони з соляркою, цукор із кров’ю та склом та все інше, що вони самі не хотіли їсти", - розповідає подробиці Марина.

Одного разу загарбники попередили, що у селі буде гучно і залишати підвал не можна. Тривалий обстріл і справді був. Врешті один із чоловіків зважився подивитися, що відбувається на подвір’ї. Там було порожньо.

"Цей день, 30 березня, я вважаю своїм другим днем народження. Я саме тоді зрозуміла, що немає нічого ціннішого, ніж свобода", - зізнається Марина.

Про "пекельну кухню", яка була у селян в окупації та книгу, в якій пише про свій досвід війни, Марина розповідає за посиланням.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.