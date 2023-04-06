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Оксен Лісовий назвав основну проблему української освіти

Оксен Лісовий (фото: facebook.com/NAZKgov)
Автор: Анна Шиканова

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий назвав головну проблему в освіті. Він пояснив, що саме потрібно кардинально змінити у системі, щоб діти отримали доступ до необхідних знань.

Про це Лісовий оголосив на заході, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

За словами міністра, основна проблема в українській освіті – це формування толерантності до корупції вже на етапі здобуття освіти.

"Корупція - це те, що толерується глибоко у свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна прибрати лише за допомогою освіти протягом усього освітнього процесу", - пояснив він.

Він зазначив, що абітурієнти та студенти стикаються із системою корупції у вищих навчальних закладах.

"Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом. А не за знаннями. Мотивація - здобути вищу освіту, здобути диплом. А на знання ніхто не розраховує. Тому, корінь проблеми тут у реформі вищої освіти в цілому. Де потрібна трансформація в інструмент для отримання знань, кваліфікації. Тоді ризики у побутовій та іншій корупції у вищій освіті будуть суттєво знижені", - наголосив Лісовий.

До речі, раніше ми писали про те, що у Міносвіти хочуть заборонити корупціонерам обиратись ректорами вишів.

А ще розповідали про те, що у 2023 році збільшать кількість бюджетних місць за декількома спеціальностями.

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