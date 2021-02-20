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Оксана Марченко впервые высказалась о санкциях. Слов не подбирала (видео)

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 15:47
Оксана Марченко впервые высказалась о санкциях. Слов не подбирала (видео) Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)
Автор: Владимир Костырин

Попавшая под санкции Оксана Марченко впервые отреагировала на вчерашнее громкое решение СНБО в отношении нее с мужем, одиозным нардепом Виктором Медведчуком. Телеведущая записала гневное видеообращение и резко высказалась о президенте Владимире Зеленском.

Ролик Марченко опубликовала 20 февраля в своем Instagram.

Введение санкций она назвала "неконституционным, репрессивным и глупым решением".

Марченко заявила, что раньше была иного мнения о Зеленском, и рассказала о том, что в 2003 году помогла его трудоустроить на один из каналов.

"Когда однажды летом со своей многочисленной компанией, в том числе и братьями Шефирами и другими артистами, он пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной, и помогла с работой. Уже в конце 2003 года мы стали выходить на канале 1+1. Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь - было. Потому что вы уже в прошлом", - подчеркнула Оксана.

Марченко также резко высказалась о других решениях президента Зеленского и дала негативный "прогноз" о его политическом будущем.

"И с каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб", - заявила жена кума Путина.

Видео: Оксана Марченко отреагировала на санкции резким заявлением

Ранее мы писали о санкциях против Марченко и рассказывали, что о ней известно и в каких скандалах фигурировало ее имя.

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