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Оксана Марченко чуть не погибла в Гидропарке

Автор: Людмила Жукова

Жена лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко поделилась подробностями своего переломного момента в жизни. Кума Владимира Путина сообщила, что она как-то чуть не умерла в киевском "Гидропарке".

Об этом она поведала в новом трейлере фильма "Паломница", где она играет главную роль.

"Этот трейлер приоткрывает еще больше его интересных фактов и моментов. А также то, что волнует всех: когда и где его можно будет увидеть", - подписала трейлер Марченко.

Новый член партии ОПЗЖ Марченко сообщила, что в детстве она едва не утонула на пляже в "Гидропарке". Потом она отметила, что многие ее одногруппники по ВУЗу погибли в перестрелках или от наркотиков.

"Я всегда мысленно благодарю Богородицу. Ведь она никогда не оставляла меня, но поняла я это, пережив бури и напасти. Почему мне удалось выжить, едва не утонув на пляже в Гидропарке? Как пережила бурные девяностые, когда много моих одногруппников погибли в перестрелках или от наркотиков", — говорит жена Медведчука.

Также Марченко отмечает, что она могла умереть и от сложных родов, которые у нее были. По ее словам, от смерти ее уберег Бог.

Марченко показала трейлер фильма "Паломница"

Напомним, что недавно Марченко подалась в политику. Она вступила в партию ОПЗЖ, лидером которой является ее муж.

Также мы писали, что Янина Соколова наехала на Оксану Марченко.

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Новости Украины Оксана Марченко
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