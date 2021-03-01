Оксана Марченко чуть не погибла в Гидропарке

Жена лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко поделилась подробностями своего переломного момента в жизни. Кума Владимира Путина сообщила, что она как-то чуть не умерла в киевском "Гидропарке".

Об этом она поведала в новом трейлере фильма "Паломница", где она играет главную роль.

"Этот трейлер приоткрывает еще больше его интересных фактов и моментов. А также то, что волнует всех: когда и где его можно будет увидеть", - подписала трейлер Марченко.

Новый член партии ОПЗЖ Марченко сообщила, что в детстве она едва не утонула на пляже в "Гидропарке". Потом она отметила, что многие ее одногруппники по ВУЗу погибли в перестрелках или от наркотиков.

"Я всегда мысленно благодарю Богородицу. Ведь она никогда не оставляла меня, но поняла я это, пережив бури и напасти. Почему мне удалось выжить, едва не утонув на пляже в Гидропарке? Как пережила бурные девяностые, когда много моих одногруппников погибли в перестрелках или от наркотиков", — говорит жена Медведчука.

Также Марченко отмечает, что она могла умереть и от сложных родов, которые у нее были. По ее словам, от смерти ее уберег Бог.

Марченко показала трейлер фильма "Паломница"