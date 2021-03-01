Оксана Марченко ледве не загинула у Гідропарку

Дружина лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксана Марченко поділилася подробицями свого переломного моменту в житті. Кума Володимира Путіна повідомила, що вона якось мало не померла в київському "Гідропарку".

Про це вона розповіла в новому трейлері фільму "Прочанка", де вона грає головну роль.

"Цей трейлер відкриває ще більше цікавих фактів і моментів. А також те, що хвилює всіх: коли і де його можна буде побачити", - підписала трейлер Марченко.

Новий член партії ОПЗЖ Марченко повідомила, що в дитинстві вона ледь не потонула на пляжі в "Гідропарку". Потім вона зазначила, що багато її одногрупників по ВУЗу загинули в перестрілці або від наркотиків.

"Я завжди подумки дякую Богородиці. Адже вона ніколи не залишала мене, але я це зрозуміла, переживши бурі й напасті. Чому мені вдалося вижити, ледь не потонувши на пляжі в Гідропарку? Як пережила бурхливі дев'яності, коли багато моїх одногрупників загинули в перестрілці або від наркотиків", — говорить дружина Медведчука.

Також Марченко зазначає, що вона могла померти й від складних пологів, які у неї були. За її словами, від смерті її врятував Бог.

Марченко показала трейлер фільму "Прочанка"