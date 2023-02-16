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В окопах дуже холодно. Волонтер просить українців допомогти ЗСУ

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Четвер 16 лютого 2023 08:01
В окопах дуже холодно. Волонтер просить українців допомогти ЗСУ Волонтер просить допомогти ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські військові на передовій потребують теплих тактичних рукавичок та хімічних грілок. Як відомо, в окопах дуже холодно.

Про терміновий збір коштів на потрібні захисникам речі повідомила відома волонтерка Наталія Юсупова на Facebook.

"Завтра потрібно викупити 100 тактичних теплих рукавичок - 40 тисяч гривень та 200 хімічних грілок, бо дуже холодно в окопах. Дуже прошу, кожна копійка, це допомога! З понеділка сплатила автомобіль 180 тисяч, учора купила 4 рації Моторола -111 тис." приціл 39 682 грн, сьогодні сплатила 130 одиниць одягу для тяжко поранених, флісові кофти та штани – 59250 грн", - розповіла волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

В окопах дуже холодно. Волонтер просить українців допомогти ЗСУВ окопах дуже холодно. Волонтер просить українців допомогти ЗСУВолонтер Наталія Юсупова постійно робить закупівлі на потреби ЗСУ (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, що військовий психолог пояснила, чому не усі українці можуть воювати.

Раніше ми розповідали, як можна пояснити звірства росіян із погляду психології.

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