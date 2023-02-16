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В окопах очень холодно. Волонтер просит украинцев помочь ВСУ

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Четверг 16 февраля 2023 08:01
В окопах очень холодно. Волонтер просит украинцев помочь ВСУ Волонтер просит помочь ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные на передовой нуждаются в теплых тактических перчатках и химических грелках. Как известно, в окопах очень холодно.

О срочном сборе средств на нужные защитникам вещи сообщила известный волонтер Наталия Юсупова на Facebook.

"Завтра нужно выкупить 100 тактических теплых перчаток - 40 тысяч гривен и 200 химических грелок, потому что очень холодно в окопах. Очень прошу, каждая копейка, это помощь!! С понедельника оплатила автомобиль 180 тысяч, вчера купила 4 рации Моторола -111 тыс. прицел 39 682 грн, сегодня оплатила 130 единиц одежды для тяжело раненых, флисовые кофты и штаны - 59250 грн", - рассказала волонтер.

Реквизиты для помощи

Пайпал - pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

В окопах очень холодно. Волонтер просит украинцев помочь ВСУВ окопах очень холодно. Волонтер просит украинцев помочь ВСУВолонтер Наталия Юсупова постоянно делает закупки на нужды ВСУ (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, что военный психолог объяснила, почему не все украинцы могут воевать.

Раньше мы рассказывали, как можно объяснить зверства россиян с точки зрения психологии.

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