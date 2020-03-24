Окончание карантина в Украине: у Зеленского назвали дату

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта пока что до 3 апреля. Если соблюдать все необходимые меры предосторожности, COVID-19 украинцы смогут побороть к маю 2020 года. Об этом в эире программы "Свобода слова" сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. По мнению чиновницы, если люди будут четко соблюдать карантин, они быстрее смогут вернуться на рабочие места.

Она считает, что чем меньше людей заболеет - тем быстрей заработает экономика. Ковалив отметила, что при четком соблюдении всех мер, люди смогут вернуться на работу в мае.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – сказала Ковалив.

Замглавы Офиса президента отметила, что сейчас украинской медицине необходимо 100 млрд гривен, которые пойдут на зарплаты медикам и на закупку оборудования.

"Мы говорим сегодня о необходимости в более 100 миллиардов гривен дополнительных, которые нам, если у нас будет пик коронавируса нужно будет поддержать зарплатами и врачей, и закупкой дополнительного оборудования", – подытожила Ковалив.

Юлия Ковалив расксазала, когда закончится карантин в Украине (YouTube)

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