Окна будут долго прозрачными, как воздух: выполните перед мытьем это действие

Мытье окон - сложный и трудоемкий процесс, который занимает чуть ли не весь день. Именно поэтому хочется заниматься такой уборкой как можно реже.

Сначала пропылесосьте (заметите) и вымойте пол

Этот шаг необходимо сделать перед мытьем окон, чтобы они долго оставались чистыми и безупречными.

Эксперты по уборке советуют сперва подмести и вытереть пол. Это действие необходимо, потому что после мытья окон на них легко налипает новая пыль. Когда вы подметаете после того, как вымыли стекло, пыль поднимается и оседает на ваших окнах. И вуаля! Они снова грязные...

Затем переместите все предметы рядом с окнами, чтобы не повредить их случайным падением. Во время мытья окна также желательно передвинуть или снять штору. Это позволит вам выполнять свою задачу безупречно и с максимальным комфортом.

Как эффективно вымыть окна?

Для эффективной уборки необходимо соблюдать некоторый порядок действий.

Прежде чем очистить грязное стекло, необходимо удалить пыль с рамы окна. Далее очистите поверхность сверху вниз, начиная с внешней стороны.

Делайте движения вверх и вниз руками, чтобы очистить. Если вы вложите в это немного энергии, ваши окна засияют надолго. И будут такими прозрачными, словно воздух.

Природное средство для чистки окон

Кстати, для удаления отпечатков пальцев, пыли и грязи идеальным раствором является уксус. Смешайте две трети теплой воды с третью белого уксуса, вылейте этот препарат в бутылку с пульверизатором.

Используя чистую ткань из микрофибры, почистите окна указанным выше методом.