На оккупированном Донбассе жалуются на червивую воду из кранов: фото "живности"

В Макеевке червей в воде обнаружили жители домов в разных районах
На Донбассе в оккупированной Макеевке жалуются на "живность" в воде в жилых домах. Люди рассказывают о червях, которых обнаруживают в воде из кранов.
Об этом передал в своем Twitter блогер под ником "БыльБылева".
Также в сети опубликовали фото с такими маленькими червяками, которые стали появляться в воде.
Подобный "сюрприз" наблюдают жители нескольких районов захваченного боевиками "ДНР" города.
"Макеевка. Восточный. Набрали в ванну воды. Ужаснулись. В воде мелкие черви!!! Западная: то же самое", - рассказал блогер.
В оккупированной Макеевке в домах из крана льется вода с червями (фото: twitter.com/Bylbyleva)
В сети иронизируют над ситуацией и пытаются отыскать свои "плюсы" в такой проблеме с водой. Также пользователи интернета отмечают, что на оккупированных территориях это и не сюрприз вовсе.
Ранее сообщалось, что жители Донецка рассказали про оккупированный город и пожаловались на безработицу и плохие условия.