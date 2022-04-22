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В Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали и убили маму и 15-летнюю сестренку

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Ирпень, Пятница 22 апреля 2022 15:35
В Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали и убили маму и 15-летнюю сестренку Коллаж РБК-Украина: Изнасилование
Автор: Светлана Мащенко

В Ирпене трое российских оккупантов избивали и насиловали женщину и ее 15-летнюю дочь. Потом их убили. Все это происходило на глазах другой, 17-летней дочери погибшей.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, девушка и ее бабушка обратились на специальную телефонную линию "Уполномоченного для оказания конфиденциальной психологической помощи". Они же дали разрешение на публикацию этой истории.

Выжившая девушка в течение четырех дней жила с телами родных в доме, ведь была в состоянии психологического шока. После освобождения города она смогла доехать до бабушки.

"В Ирпене трое рашистских оккупантов на глазах девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру, 15 лет. С особой жестокостью били и насиловали. Обе мертвы", - пишет Денисова.

Девушка рассказала, что пока родных убивали, ее держали, но не трогали, "потому что я уродина". Ей сказали: "живи и передай другим".

Сейчас с девушкой работают психологи.

За первые две недели работы (с 1 апреля) на спецлинию обратились более 400 человек. Большинство звонков от жителей освобожденных городов на Киевщине - Бучи, Ирпеня, Гостомеля.

Ранее мы писали про ужасный случай изнасилования оккупантами женщины в Богдановке Киевской области.

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