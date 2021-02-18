Оккупанты уничтожают историческую усадьбу в сердце Ялты: новый поворот в скандале

"Нашумевшая история про усадьбу в Ялте получила продолжение. Это катастрофа, товарищи! Под шумок враги Ялты и ее жителей лишили статуса объекта культурного наследия парк на территории усадьбы баронов Меллер-Закомельских в самом центре на ул. Чехова, 26. Оказывается, что еще в октябре некто эксперт Хливнюк из Симферополя подготовил бумажонку, что он признаков ОКН не обнаружил. Может, он чем-то залил свои экспертные глаза, что парк не смог разглядеть, я не знаю. И никто из администрации города даже не дернулся", - рассказывает суть обеспокоенная жительница города в соцсети.

Продолжение скандала заключается в том, что с лишением статуса культурного наследия некогда красивого парка у оккупантов появилась возможность застроить и эту территорию.

"Месяца не прошло, как "неожиданно" всплыл проект варварской застройки усадебной территории и блеяние (по-другому это сложно назвать) горадминистрации по этому поводу. Все стремительно готовилось к сносу и застройке. Все все знали и держали жителей за полных идиотов. Вот так они к нам относятся, к сожалению. А сейчас мэр рассказывает про некие грунтовые воды. Нет, ни о каком чувстве стыда речи там идти не может. По плану они хотят полностью стереть с лица земли все остатки старой Ялты. Нельзя этого допустить. Как потом детям в глаза вообще смотреть, как с этим жить?" – сетует Екатерина Петухова.

Усадьба баронов Меллер-Закомельских в Ялте (фото: twitter.com/ KrimRt)