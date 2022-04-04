Оккупанты ограбили президентскую дачу на Бирючем полуострове - СМИ
Российские оккупанты добрались до президентской дачи на полуострове Бирючий, что неподалеку от Мелитополя и Кирилловки на побережье. Оттуда 2 апреля вывезли мебель.
Об этом сообщает РИА-Мелитополь.
Местные жители говорят, что оккупанты заехали к полуострову рано, около 5:30. Предположительно, это были военные из Геническа.
"Два БТР остались на даче президента Владимира Зеленского. А три отправились на пограничную заставу", - говорится в сообщении.
Далее захватчики прошли на базы отдыха Стандарт и Буревестник на косе Пересыпь.
"Кириляне уже сообщают о том, что на Федотовой косе начали обносить базы отдыха. Однако официального подтверждения этому пока нет", - добавили в местном СМИ.
Что известно о президентской даче на Бирючем
Бирючий - это искусственно созданный полуостров (песчаная коса) в Азовском море неподалеку от Геническа. Он отграничивает от моря Утлюцкий лиман.
На полуострове длиной 24 км и шириной около 5 км сложилась уникальная экосистема. Несколько лет назад на 290 гектарах жили более тысячи оленей, 2500 ланей, 120 редких туркменских куланов, зайцы и фазаны.
Сам полуостров входит в состав Азово-Сивашского национального природного парка в Херсонской области, и с 2015-го был открыт для туристов.
Еще генсек СССР Никита Хрущев превратил заповедник в "заповедно-охотничье" хозяйство. Тогда для него специально там построили дачу. Украинские президенты тоже часто отдыхали на Бирючем.
"Президентская дача" на Бирючем полуострове (фото из сети)
Ранее мы писали, как выглядит дача на полуострове Бирючий.
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