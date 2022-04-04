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Оккупанты ограбили президентскую дачу на Бирючем полуострове - СМИ

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Бирючий острів, Понедельник 04 апреля 2022 11:03
Оккупанты ограбили президентскую дачу на Бирючем полуострове - СМИ Фото: оккупанты ограбили президентскую дачу на Бирючем полуострове (РИА-Мелитополь)
Автор: Светлана Мащенко

Российские оккупанты добрались до президентской дачи на полуострове Бирючий, что неподалеку от Мелитополя и Кирилловки на побережье. Оттуда 2 апреля вывезли мебель.

Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

Местные жители говорят, что оккупанты заехали к полуострову рано, около 5:30. Предположительно, это были военные из Геническа.

"Два БТР остались на даче президента Владимира Зеленского. А три отправились на пограничную заставу", - говорится в сообщении.

Далее захватчики прошли на базы отдыха Стандарт и Буревестник на косе Пересыпь.

"Кириляне уже сообщают о том, что на Федотовой косе начали обносить базы отдыха. Однако официального подтверждения этому пока нет", - добавили в местном СМИ.

Что известно о президентской даче на Бирючем

Бирючий - это искусственно созданный полуостров (песчаная коса) в Азовском море неподалеку от Геническа. Он отграничивает от моря Утлюцкий лиман.

На полуострове длиной 24 км и шириной около 5 км сложилась уникальная экосистема. Несколько лет назад на 290 гектарах жили более тысячи оленей, 2500 ланей, 120 редких туркменских куланов, зайцы и фазаны.

Сам полуостров входит в состав Азово-Сивашского национального природного парка в Херсонской области, и с 2015-го был открыт для туристов.

Еще генсек СССР Никита Хрущев превратил заповедник в "заповедно-охотничье" хозяйство. Тогда для него специально там построили дачу. Украинские президенты тоже часто отдыхали на Бирючем.

Оккупанты ограбили президентскую дачу на Бирючем полуострове - СМИ

"Президентская дача" на Бирючем полуострове (фото из сети)

Ранее мы писали, как выглядит дача на полуострове Бирючий.

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